Identität von falschem Notfall-Sanitäter offenbar geklärt

Die oberösterreichische Behörden dürften die Identität des offenbar falschen Notfall-Sanitäters des Busunglücks am Mondsee geklärt haben. Bei dem Unfall kam ein Mann in einer Rot-Kreuz-Uniform, den die Einsatzkräfte nicht kannten. Ein Verdächtiger soll am Montag befragt werden.

