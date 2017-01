Brände durch Kerzen und Sternspritzer in Kärnten

Zu einem Brand in einem Gartenhaus ist es in der Nacht auf heute in Villach (Kärnten) gekommen. Auslöser waren vermutlich brennende Kerzen. In St. Veit/Glan fing ein Christbaum durch einen Sternspritzer Feuer. Verletzt wurde bei den Bränden niemand.

