Ägypten: Kopten-Weihnachten im Schatten des Terrors

Im Schatten des Bombenattentats auf eine Kirche in Kairo steht in diesem Jahr das Weihnachtsfest der koptischen Christen in Ägypten. Die koptisch-orthodoxe Kirche feiert nach dem Julianischen Kalender und damit am 6. Jänner den Heiligen Abend.

