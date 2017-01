Uber-Konkurrenz: 600 Taxler weniger in Wien

Die Wiener Taxifahrer beklagen sich bitter über die wachsende Konkurrenz, unter anderem durch den US-Fahrdienst Uber. In den vergangenen eineinhalb Jahren sei die Zahl der Taxler in Wien auf 4.400 gesunken, so die Wirtschaftskammer.

