Griechen feiern Epiphanie mit Sprung ins Wasser

Orthodoxe Christen in Griechenland und Zypern haben wie jedes Jahr am 6. Jänner erneut im Wasser an die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer und die Erscheinung des Heiligen Geistes (Epiphania) erinnert.

Geistliche und Gläubige beteten zunächst in den Kirchen, anschließend begaben sie sich zu den nächstgelegenen Seen oder Hafenbecken. Die Priester warfen ein Kreuz ins Wasser, Dutzende junge Männer und Frauen sprangen hinterher, um das Kreuz zu holen. Für diejenigen, die es als Erste fanden, soll gelten, dass sie im neuen Jahr nur Gutes erleben werden.

