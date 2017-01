Marineeinheiten verlassen Region

Die russische Armee sieht ihre Mission im Syrien-Krieg als weitgehend erfüllt an. Moskau gab am Freitag bekannt, seine Truppen in dem Bürgerkriegsland reduzieren zu wollen. Als erste sollen der Flugzeugträger „Admiral Kusnetzow“, der Raketenkreuzer „Peter der Große“ und mehrere Begleitschiffe die Region verlassen. Seit einer Woche gilt in Syrien eine Waffenruhe, die von Russland und der Türkei vermittelt worden war. Sie wird von den verschiedenen Seiten aber offenbar unterschiedlich interpretiert.

