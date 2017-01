Flüchtlinge: Duzdar warnt vor „Flächenbrand“ im Libanon

Kanzleramtsstaatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) fordert nach der Besichtigung von Flüchtlingslagern im Libanon, dass man das Nachbarland Syriens „nicht allein lassen darf in der Bewältigung der Fluchtbewegung“. Sonst könne es in dem kleinen Land wieder zu politischen Spannungen kommen und die Region destabilisiert werden, warnte sie heute genüber der APA: „Das kann zu einem Flächenbrand werden.“

Man müsse die Kapazitäten stärken, die EU müsse hier mehr „Hilfe vor Ort“ leisten, meinte Duzdar. Es gehe nicht nur um Grundversorgung wie Essen, sondern auch um Bildung. Die Hälfte der syrischen Flüchtlingskinder gehe im Libanon nicht in die Schule. Wie Jordanien müsse man den Libanon auch finanziell stärker unterstützen, forderte die Staatssekretärin. Schätzungen zufolge ist einer von vier Einwohnern im Libanon mittlerweile ein Flüchtling.

Duzdar für EU-Aufnahmezentren

Eine EU-Obergrenze für Flüchtlinge, wie sie Duzdars Parteikollege Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil wünscht, müsse auf europäischer Ebene diskutiert werden, sagte Duzdar. Sie sei nicht gegen eine solche Obergrenze, aber aus ihrer Sicht „Priorität“ hätten die „Hilfe vor Ort“, EU-Antragszentren und Resettlement-Programme. Sie unterstütze auch Doskozils Forderung nach EU-Aufnahmezentren, in denen Asylanträge außerhalb der EU gestellt werden sollen.

Auf die Frage, ob sie das nach ihrem Lokalaugenschein der Verhältnisse im Libanon tatsächlich für möglich hielte, erklärte Duzdar, es gehe ihr nicht um große, sondern viele kleine solche Einrichtungen in den Nachbarländern von Krisenregionen. Derzeit gebe es keine legale Möglichkeit, nach Europa zu kommen, sondern nur über Schlepper - das könnte man auf diesem Weg ändern, meint Duzdar.

Besuch bei UNIFIL-Mission

Zuvor besuchte Duzdar die österreichischen Soldaten der UNIFIL-Mission im Hauptquartier in Naquoura im Süden des Landes. Aufgabe der Mission mit 10.500 Soldaten aus 40 Ländern ist es, die Einstellung der Feindseligkeiten zwischen dem Libanon und Israel zu überwachen, dessen Grenze gut drei Kilometer entfernt vom Camp liegt. Sie sei „begeistert“, dass österreichische Soldaten hier „einen Beitrag zum Frieden in der Welt leisten“, sagte Duzdar. Es gehe um die Stabilisierung einer ganzen Region.

Für die UNIFIL-Soldaten herrscht derzeit laut Kontingentskommandant Thomas Güttersberger Alarmstufe „Gelb“, das heißt, die 183 Österreicher, die zum Beispiel für Transportabwicklung zuständig sind, verlassen das Camp nur in voller Ausrüstung. Die Lage sei „ruhig, aber instabil“, die Situation könne sich jederzeit ändern. Duzdar betonte, es sei notwendig, dass sich Österreich in den nächsten Jahren weiterhin in der Mission engagiere.