Tennis: Endstation für Thiem in Brisbane

Für Dominic Thiem ist heute im Viertelfinale des mit 495.630 Dollar dotierten ATP-Turniers in Brisbane Endstation gewesen. Der als Nummer vier gesetzte Niederösterreicher musste sich am Freitag dem Bulgaren Grigor Dimitrow in drei Sätzen geschlagen geben. Im Vorjahr war Thiem beim Saisonauftakt in Brisbane erst im Halbfinale vom Schweizer Roger Federer gestoppt worden.

