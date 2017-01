Politaffäre: Dänemark soll Südkoreanerin ausliefern

Im Korruptionsskandal um Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye hat das Land bei den dänischen Behörden die Auslieferung einer in Aalborg festgenommenen Südkoreanerin beantragt. Chung Yoo Ra, die Tochter von Parks Freundin Choi Soon Sil, war am Sonntag in der dänischen Stadt aufgegriffen worden. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft.

Gemeinsam mit ihrer Mutter soll Chung Yoo Ra südkoreanischen Medien zufolge über Briefkastenfirmen in Deutschland Zahlungen an eigene Stiftungen veruntreut haben. Die südkoreanische Polizei hatte sie mit Hilfe von Interpol gesucht.

„Wir haben das Auslieferungsbegehren jetzt bekommen“, erklärte ein Sprecher der dänischen Staatsanwaltschaft. „Es sind ziemlich viele Seiten, die wir jetzt gründlich studieren werden. Wenn wir fertig sind, können wir entscheiden, ob Chung Yoo Ra nach Südkorea ausgeliefert werden kann.“ Bis zu einer Entscheidung könnte es demnach ein paar Wochen dauern.