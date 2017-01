„Brexit“: Jamie Oliver will sechs Restaurants schließen

Als Folge des „Brexit“-Votums will der britische Starkoch Jamie Oliver sechs Restaurants seiner Kette Jamie’s Italian in Großbritannien schließen. „Wie jeder Gastronom weiß, ist der Markt seit dem ‚Brexit‘ schwierig, seitdem haben der Druck und die Unsicherheiten weiter zugenommen“, sagte der Chef der Kette, Simon Blagden, heute. Die 120 von der Schließung betroffenen Mitarbeiter sollen demnach anderweitig beschäftigt werden.

Seit die Briten im vergangenen Juni mit knapper Mehrheit für den Austritt ihres Landes aus der EU gestimmt haben, hat das Pfund gegenüber dem Euro an Wert verloren. Importwaren - wie etwa italienische Spezialitäten - haben sich dadurch deutlich verteuert. Grund für die geplanten Schließungen seien neben den teureren Zutaten aber auch höhere Kosten für die Ausbildung der Mitarbeiter und ein Rückgang der Kundenzahlen, so Blagden.

Derzeit gehören Jamie’s Italian 42 Restaurants in Großbritannien an, 36 weitere tragen im Ausland seinen Namen. Dort will Oliver laut der Erklärung gemeinsam „mit seinen Partnern“ 22 neue Restaurants eröffnen. Der 41-Jährige ist ein entschiedener Gegner des „Brexits“.