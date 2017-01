Über 5.000 Menschen im Mittelmeer gestorben

5.079 Menschen sind 2016 laut Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, gestorben. Insgesamt sind mindestens 7.495 Migranten und Flüchtlinge auf dem Weg in ein anderes Land ums Leben gekommen, hieß es heute in Genf. Die Zahlen seien vorläufig. Berichte über 300 weitere Todesfälle im Mittelmeer würden noch untersucht und seien in der Statistik nicht berücksichtigt.

In den vergangenen drei Jahren seien am Tag im Schnitt 17 Flüchtlinge ums Leben gekommen, hieß es weiter. Die Zahl für 2016 liege deutlich höher als 2015 und 2014 mit jeweils unter 6.000 Todesfällen. Das liege zum großen Teil daran, dass mehr Fälle bekannt und erfasst würden, sagte ein Sprecher. Selbst die aktuelle Zahl sei aber womöglich nur die Spitze eines Eisbergs.

Weniger Flüchtlinge als 2015

Insgesamt gelangten im vergangenen Jahr deutlich weniger Migranten und Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa. 2016 seien etwa 364.000 Menschen über die beiden zentralen Routen über das Meer nach Europa gelangt - fast zwei Drittel weniger als im Jahr davor, teilte die EU-Grenzschutzbehörde Frontex mit.

Während jedoch die Zahl der in Griechenland angelandeten Migranten extrem gefallen ist, kamen in Italien so viele an wie nie zuvor. Gründe für den Rückgang in Griechenland sind die geschlossene Fluchtroute über den Balkan und das EU-Abkommen mit der Türkei, nach dem Flüchtlinge in die Türkei zurückgeführt und Grenzkontrollen verschärft wurden.

Nach vorläufigen Schätzungen kamen letztes Jahr in Griechenland 182.500 Menschen an, fast 80 Prozent weniger als 2015. Dagegen stieg die Zahl der Flüchtlinge auf der zentralen Mittelmeer-Route nach Italien um ein Fünftel auf 181.000, eine Rekordzahl, wie Frontex weiter mitteilte. In Griechenland kamen hauptsächliche Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak an, in Italien dagegen aus afrikanischen Ländern wie Nigeria, Eritrea, Guinea, aus der Elfenbeinküste und Gambia.