Von adidas abgelehnter Werbeclip wird YouTube-Hit

Ein Student der Filmhochschule Ludwigsburg hat in seiner Abschlussarbeit einen adidas-Werbespot gedreht, der von der Sportartikelfirma zwar abgelehnt worden ist, nun aber im Internet die Massen begeistert. In dem auf YouTube veröffentlichen Clip spielt ein in die Jahre gekommener Langstreckenläufer und ein paar adidas-Turnschuhe die Hauptrolle. Mit „brillante Arbeit“ und „Stellt ihn an“ zeigen sich viele auch via Twitter von der Arbeit des 26-jährigen Eugen Merher angetan.

Brilliant work by German student Eugen Mehrer, "unofficial" spot for Adidas. #DellEMC Marketing.. Hire HIM! https://t.co/DrVp2bQZ2B — Jens Loeber (@JensAtDell) 5. Januar 2017

Diesem zufolge habe sich - wohl aufgrund des viralen Erfolgs seines Werbeclips - nun auch adidas bei ihm gemeldet. Unter den E-Mails des Sportartikelkonzerns sei auch das Angebot für ein Praktikum gewesen, wie Merher im Interview mit der „Welt“ sagte. An einem solchen, aber auch an einer Festanstellung bei adidas sei er aber nicht interessiert - sehr wohl würde er adidas einen neuen Werbespot drehen.