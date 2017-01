Mexiko versucht Peso-Verfall zu bremsen

Kurz vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump hat Mexiko erneut versucht, mit Dollar-Verkäufen den Verfall seiner Landeswährung Peso zu bremsen. Die mexikanische Zentralbank nutzte dafür laut einem Zentralbank-Vertreter heute die asiatischen Börsenhandelszeiten. Das Volumen der Geschäfte und das Timing der Devisenmarktinterventionen nannte die Notenbank nicht.

Bereits gestern verkaufte die Zentralbank US-Währung - nach Angaben von Händlern im Umfang von mindestens einer Mrd. Dollar (952,29 Mio. Euro). Die Währungskommission hatte weitere Interventionen nicht ausgeschlossen.

Der Peso war in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten, weil Trump im Wahlkampf Front gegen mexikanische Billigimporte machte. So hat er gedroht, auf Wareneinfuhren aus Mexiko Importzölle von bis zu 35 Prozent zu verhängen. Die Drohungen hatten im Dezember Mexikos Notenbank auf den Plan gerufen. Sie hob aus Furcht vor wirtschaftlichen Turbulenzen den Leitzins an.