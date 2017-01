Heftige Debatten nach Dschihadistinnen-Sketch bei BBC

Mit einem Clip über Dschihadistenfrauen in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat eine britische Satiresendung die Grenzen des Humors ausgelotet. Der kurze Film, der bisher mehr als 20 Millionen Mal im Internet gesehen wurde, löste einen wahren Sturm an Zuschauerreaktionen aus.

Auf der Facebook-Seite des Senders BBC2 gingen rund 90.000 Kommentare ein, die von Fassungslosigkeit und Entsetzen bis hin zu Lobpreisungen reichten. Die Kommentare reichen von „geschmacklos“, „krank“ und „verletzend“. Fans lobten ihn hingegen als humoristische Leistung und wiesen darauf hin, dass er den „gewalttätigen, pädophilen und rückständigen Todeskult des IS“ entlarve.

Kein offizieller Kommentar der BBC

Das Satirestück trägt den Titel „The Real Housewives of ISIS“ und spielt damit auf eine Reality-Serie aus den USA an, die den Alltag von Hausfrauen der gehobenen Schichten zeigt und deren oft trivialen Gespräche dokumentiert. Die Sketch-Reihe ist Teil der Satireserie „Revolting“.

„Es sind nur noch drei Tage bis zu der Enthauptung, und ich weiß immer noch nicht, was ich anziehen soll“, seufzt eine der verschleierten Frauen, eine andere, an einen Ofen gekettet, sagt: „Ali hat mir eine neue Kette gekauft, die acht Fuß lang ist. Damit komme ich bis fast nach draußen, was echt toll ist!“

Die BBC wollte sich nicht offiziell zu dem Stück äußern. Die beiden Komiker, die hinter der Satiresendung „Revolting“ stehen, verteidigten es aber. „Warum sollten wir uns nicht über Dschihadistinnen lustig machen?“, fragte Jolyon Rubinstein. Sein Komikerkollege Heydon Prowse zeigte sich „froh, dass die Nation darüber diskutiert“.