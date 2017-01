Interview entlarvte falschen Notfallsanitäter

Ein Nachspiel hat der Busunfall am Mondsee (Oberösterreich) für einen 54-jährigen Salzburger. Er fuhr mit Blaulicht zum Unfallort und gab sich fälschlicherweise als Notfallsanitäter aus. Durch sein ORF-Fernsehinterview flog er auf, so die Polizei am Freitag.

