Erneut Geldregen bei Lotterien in Spanien

Schon wieder „Geldregen“ in Spanien: Nach der Weihnachtslotterie „El Gordo“ hat auch die Ziehung der „Jesuskind“-Glückslose Tausenden Menschen teilweise sehr hohe Gewinne beschert. Insgesamt wurden bei der Ziehung am Freitag in Madrid 630 Millionen Euro ausgeschüttet.

Die Hauptgewinne der „Loteria del Nino“ in Gesamthöhe von 90 Millionen Euro entfielen diesmal auf die Losnummer 08354 und gingen nach Angaben der Lotteriegesellschaft in die ostspanische Stadt Torrent bei Valencia.

2,2 Mrd. Euro Gewinn zu Weihnachten

Wegen der großen Nachfrage wird jede Nummer in mehreren „Serien“ aufgelegt, sodass immer Dutzende in den Genuss eines Hauptgewinns kommen. Es ist aber auch möglich, nur ein Zehntel eines Loses zu kaufen.

Bei der Ziehung der traditionellen Weihnachtslotterie „El Gordo“ (Der Dicke) waren am 22. Dezember bereits insgesamt 2,2 Milliarden Euro ausgeschüttet worden. Gewinner waren dabei vor allem Menschen aus einem Arbeiterviertel in Madrid.