Syrien: Waffenruhe für wichtige Wasserregion

Regierungstreue Truppen in Syrien und Rebellengruppen haben der Hisbollah-Miliz zufolge eine vorübergehende Feuerpause in einem für die Wasserversorgung von Damaskus wichtigen Gebiet vereinbart.

Die Waffenruhe umfasse alle Kriegsparteien im umkämpften Gebiet Wadi Barada und solle einige Stunden gelten, meldete ein der Hisbollah nahestehender Nachrichtendienst heute. Die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah kämpft an der Seite von Präsident Baschar al-Assad gegen die Aufständischen in Syrien. Zuvor sollen Regierungstruppen Aktivisten zufolge mindestens zehn Fassbomben in der Gegend abgeworfen haben.

Im Gebiet Wadi Barada entspringt eine Quelle, die für die Wasserversorgung der vier Millionen Menschen im Großraum Damaskus von großer Bedeutung ist. Die syrische Armee hatte ungeachtet der für das ganze Land geltenden Waffenruhe ihre Offensive zur Rückeroberung des Barada-Tals vorangetrieben. Im übrigen Land hält die von Russland und der Türkei vermittelte Waffenruhe weitgehend. Von ihr ausgenommen ist die Islamistenmiliz Islamischer Staat (IS).