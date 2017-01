Türkei verschickt Neujahrskarte mit Parlamentsfragment

Neujahrskarten der besonderen Art hat die türkische Regierung nach eigenen Angaben an tausende Diplomaten und Journalisten in aller Welt versandt. Sie enthalten ein kleines Fragment des Parlaments in Ankara, das beim gescheiterten Putsch im vergangenen Juli aus der Luft bombardiert worden war. Ein Foto des beschädigten Parlaments ziert der Spruch: „Der Terrorismus ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

„Dieses Stück Marmor, das von der Wand der großen Nationalversammlung fiel (...) wird Ihnen präsentiert als ein Symbol für die Hingabe der Türkei an die Demokratie“, heißt es in der Karte, die AFP in Paris von der türkischen Botschaft erhielt.

Die Regierung von Staatschef Recep Tayyip Erdogan macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Der 75-jährige ehemalige Verbündete Erdogans bestreitet das kategorisch. Unter dem nach dem 15. Juli verhängten Ausnahmezustand wurden mehr als 40.000 Menschen unter dem Verdacht von Verbindungen zu Gülen festgenommen: Soldaten, Richter, Journalisten, Beamte, Lehrkräfte und Intellektuelle.