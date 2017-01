Trump kündigt Sofortprogramm gegen Cyberangriffe an

Der künftige US-Präsident Donald Trump will nach dem Regierungswechsel ein Sofortprogramm zur Abwehr von Cyberangriffen umsetzen. Dies solle in den ersten 90 Tagen seiner Amtszeit geschehen, sagte Trump nach einer Unterredung mit den Chefs mehrerer US-Geheimdienste heute in New York.

Trump geht auch nach einem Treffen weiterhin nicht davon aus, dass die Hackerangriffe während des Wahlkampfes Auswirkungen auf das Ergebnis der Abstimmung hatten. Er ließ zudem offen, ob er die Einschätzung der Dienste teilt, dass Russland hinter den Angriffen stehe.

„Hexenjagd“

Unmittelbar vor dem Treffen mit den Geheimdienstvertretern bezeichnete Trump die Diskussion um mutmaßlich russische Hackerangriffe während des Wahlkampfes aber für politisch motiviert.

China habe vor relativ kurzer Zeit Daten von 20 Millionen Regierungsbeamten gehackt. „Wie kommt es, dass da niemand drüber redet? Das ist eine politische Hexenjagd“, sagte Trump heute der „New York Times“ („NYT“). Er bezog sich dabei auf eine China zugeschriebene Hacker-Attacke auf die US-Bundespersonalbehörde OPM in den Jahren 2014 und 2015.

Die Demokraten führten die Debatte über die Angriffe, um von ihrer Niederlage abzulenken, wie Trump gegenüber der „NYT“ weiter sagte. „Sie wurden bei der Wahl klar besiegt. Ich habe mehr Bezirke gewonnen als Ronald Reagan“. Trumps Worten zufolge sei dies den Demokraten „sehr peinlich“.