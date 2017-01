Sturm und Eiseskälte in ganz Europa

Klirrende Kälte, Schnee, wo sonst selten einer hinkommt, und ein eisiger Sturm: Das Tief „Axel“ sorgt seit Tagen für unangenehmes, teils tiefwinterliches Wetter und zahlreiche Behinderungen in Europa. Ausläufer des Sturmtiefs bringen nun auch dem Süden Schwierigkeiten. In Italien und Griechenland wurde der Fährverkehr teils lahmgelegt, eine Adria-Bahnstrecke musste gesperrt werden. Selbst in Neapel fielen einige Schneeflocken. Auch in Österreich bläst der Wind noch kräftig, und es ist bitterkalt. Sehr gefährlich ist die Lawinensituation auf den Bergen.

Mehr dazu in Minus 30 Grad am Brunnenkogel in Tirol