Ski alpin: Hirscher sucht Trost in Adelboden

Nach seiner durchwachsenen Leistung beim Nachtslalom in Zagreb steht Marcel Hirscher vor einem Rätsel. Vor allem den zweiten Lauf mit nur neuntbester Zeit konnte sich der Salzburger nicht erklären. Trost sucht Hirscher im Schweizer Adelboden, wo er heute (10.30 bzw. 13.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) auf den dritten Riesentorlauf-Sieg beim Klassiker auf dem Chuenisbärgli losgeht. Am Sonntag steht dann ein Slalom auf dem Programm.

