Skispringen: Stoch holt sich Tournee-Triumph

Kamil Stoch ist gestern in den elitären Kreis jener Skispringer aufgestiegen, die sich Olympiasieger, Weltmeister, Weltcup-Gesamtsieger und Vierschanzentournee-Sieger nennen dürfen. Beim Tournee-Finale in Bischofshofen holte sich der Pole Tagessieg und Gesamtwertung. Der Norweger Daniel Andre Tande, nach Innsbruck noch in Führung gelegen, verhaute den zweiten Durchgang wegen eines Materialproblems. Michael Hayböck wurde Zweiter. Bester Österreicher in der Tournee-Wertung ist Manuel Fettner als Fünfter.

