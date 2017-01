Beifall und Kritik in Österreich

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat die indirekte Kritik der EU-Kommission an seinem Vorschlag für EU-Flüchtlingsobergrenzen und ein Aus von Asylanträgen innerhalb der EU scharf zurückgewiesen. „Teile des Brüsseler Establishments“ würden völlig an der Realität vorbei agieren, so Doskozil, dessen Asylkonzept Beifall von ÖVP und der FPÖ erntete. Harsche Kritik erntete unterdessen auch Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) von seinem luxemburgischen Amtskollegen Jean Asselborn, für den Kurz’ Asylvorschläge „rechtsnationales Gedankengut“ seien.

