Suche nach abgestürztem Bergsteiger in OÖ

Heute Früh sind Suchmannschaften und Hubschrauber in Spital am Pyhrn (Oberösterreich) zu einem Bergsteiger aufgebrochen, der am Großen Pyrgas abgestürzt ist. Eine erste Suche musste am Vorabend abgebrochen werden.

