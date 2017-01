BBC-Musikprognose: Ray BLK soll 2017 durchstarten

Der Soulsängerin Ray BLK soll eine große Karriere bevorstehen. Das zumindest sagt der 22-Jährigen, die Hip-Hop und R&B in ihren Songs kombiniert, die BBC-Prognose „Sound of 2017“ voraus, bei der sie den ersten Platz belegt. Auch die Plätze zwei bis vier werden einmal mehr von souligen Stimmen dominiert - zudem sind vier Frauen unter den ersten fünf. Das auf Expertenbefragungen basierende Ranking hat in der Vergangenheit immer wieder den Durchbruch von Stars richtig prophezeit. In den vergangenen beiden Jahren lagen die Experten mit ihrer Prognose aber ziemlich daneben.

