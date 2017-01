Geheime Gästeliste

US-Präsident Barack Obama und First Lady Michelle haben ein letztes Mal vor der Amtsübergabe an Donald Trump groß im Weißen Haus gefeiert. Das Ehepaar gab am Freitagabend (Ortszeit) eine private Party - „für Erwachsene“, wie der US-Präsident im Vorfeld scherzte. Während Trump für seine feierliche Angelobung am 20. Jänner nur wenig prominente Unterstützung findet, gaben sich bei Obamas die Superstars die Klinke in die Hand. Zwar blieb die Einladungsliste im Vorfeld streng geheim - auf dem Kurznachrichtendienst Twitter brüsteten sich aber so manche Stars mit ihrer Einladung.

