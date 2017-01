NFL: „Wildes“ Wochenende eröffnet Schlussspurt

Wäre die National Football League (NFL) ein Laufbewerb, dann würden die letzten verbliebenen Teilnehmer nun zum Schlussspurt ansetzen. Mit den Wildcard-Spielen beginnt heute die heiße Phase um die Plätze in der Super Bowl LI am 5. Februar in Houston. In der National Football Conference (NFC) steht ein ewig junger Schlager im Mittelpunkt, in der American Football Conference (AFC) sind die Spielmacher die große Unbekannte.

