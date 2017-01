Syrien: Offensive gegen vom IS kontrollierten Staudamm

Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) rückt ein von Kurden geführtes Bündnis immer näher an die strategisch wichtige nordsyrische Stadt Tabka und ihren Staudamm heran. Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten den Ort Suweida wenige Kilometer nördlich von Tabka erobert, meldete die kurdische Nachrichtenseite Hawar heute. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtete über den Vormarsch der SDF-Kämpfer.

Tabka ist strategisch wichtig, weil dort neben der Talsperre auch ein Militärflughafen liegt. Die Staumauer begrenzt den Assad-See, das größte Wasserreservoir Syriens. Hier wurde bis zum Beginn des Bürgerkriegs 2011 ein großer Teil der Energie des Landes produziert. Der IS hatte die Region Ende August 2014 unter seine Kontrolle gebracht.

Bereits gestern hatten die SDF-Kämpfer in der Nähe von Suweida die Dschabar-Festung erobert, die auf einer Halbinsel über dem Stausee liegt. Die SDF werden von der syrischen Kurdenmiliz YPG angeführt. Ziel der Offensive ist die Befreiung der nordsyrischen IS-Hochburg Al-Rakka. Die von den USA angeführte internationale Koalition unterstützt die Operation mit Luftangriffen.

Dutzende Tote durch Autobombe

Bei der Explosion eines Tanklasters in der von Rebellen gehaltenen nordsyrischen Stadt Asas wurden nach Angaben von Aktivisten mindestens 43 Menschen getötet. Es gebe Dutzende Verletzte, viele von ihnen schwer, meldete die Beobachtungsstelle. Bei den meisten Opfern handele es sich um Zivilisten.

Zunächst war unklar, wer für die Explosion verantwortlich ist. Der IS verübt in Syrien immer wieder Bombenanschläge. Auch Asas hatte in den vergangenen Monaten mehrere Explosionen erlebt.

Erst am Donnerstag waren bei der Explosion einer Autobombe in der von Regierungskräften kontrollierten syrischen Küstenstadt Dschabla mindestens 15 Menschen getötet worden. Der Sprengsatz detonierte in einer Einkaufsstraße in der Nähe des Fußballstadions.