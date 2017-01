Dauerfrost in weiten Teilen Europas

Extreme Wetterkapriolen gepaart mit klirrender Kälte haben weiter große Teile Europas fest im Griff. Betroffen ist auch die türkische Metropole Istanbul, in der am Samstag bis zu 40 Zentimeter Neuschnee für chaotische Verhältnisse sorgten. Anhaltender Dauerfrost und Schneefälle wurden auch aus Griechenland gemeldet. Vom schwersten Wintereinbruch seit Jahren ist in Italien die Rede - so wie in anderen Ländern sind dort bereits mehrere Menschen der Kältewelle zum Opfer gefallen.

