Irak: Einigung über Abzug türkischer Truppen

Der Irak hat sich eigenen Angaben zufolge mit der Türkei auf den Abzug türkischer Truppen aus Baschika unweit von Mossul geeinigt. Das staatliche Fernsehen nannte heute keine Details der Vereinbarung, die bei einem Treffen von Ministerpräsident Haider al-Abadi und seinem türkischen Kollegen Binali Yilderim in Bagdad zustande gekommen sei.

Die Türkei habe sich dazu bekannt, die Souveränität des Irak zu respektieren, hieß es. Zudem seien beide Länder übereingekommen, sich nicht in die Innenpolitik des jeweils anderen einzumischen.

Der Irak und die Türkei gerieten kurz vor der Offensive gegen die von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierte Stadt Mitte Oktober wegen der türkischen Präsenz in Baschika und andernorts im Nordirak aneinander. Im Militärlager Baschika unweit von Mossul bildet die Türkei unter anderem sunnitische Einheiten für den Angriff auf die IS-Hochburg aus.

Neuer Vorstoß in Mossul-Offensive

Unterdessen rückten die irakischen Truppen weiter in Mossul vor und kamen zuletzt bis auf wenige Hundert Meter an den Tigris heran. Regierungssoldaten näherten sich nach Angaben der Anti-Terror-Einheit CTS auch einer strategisch wichtigen Brücke. Ein Großteil des Ostens der Stadt ist inzwischen unter Kontrolle der Regierungstruppen. Der auf der anderen Tigris-Seite gelegene Westteil ist weiterhin in der Hand der Islamisten.

