Schüsse in Ministeriumsgebäude

Eine am Freitag begonnene Soldatenrevolte in der Elfenbeinküste hat sich immer mehr ausgebreitet. Nachdem die meuternden Soldaten bereits die Kontrolle über Bouake und damit über die zweitgrößte Stadt des Landes übernommen haben, wurden am Samstag auch Zwischenfälle aus der Fünfmillionenstadt Abidjan gemeldet. Die wegen schlechter Bezahlung meuternden Soldaten seien auch in ein Gebäude des Verteidigungsministeriums eingedrungen. Die Regierung kündigte Gesprächsbereitschaft an, entsandte gleichzeitig aber auch Verstärkung für die ihr noch treuen Truppenverbände.

