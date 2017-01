Portugals Ex-Präsident Soares gestorben

Nach schwerer Krankheit ist Portugals Ex-Präsident Mario Soares im Alter von 92 Jahren gestorben. Den Tod des Politikers, der als Vater der modernen Demokratie in Portugal gilt, gab heute ein Krankenhaussprecher in Lissabon bekannt. Soares lag seit Mitte Dezember schwer krank in der Klinik, zuletzt in einem tiefen Koma.

Reuters/Rafael Marchante

Der Sozialist war unter anderem zweimal Ministerpräsident (1976 - 1978 und 1983 - 1985) und danach von 1986 bis 1996 in zwei Amtsperioden auch Staatsoberhaupt von Portugal. Vor der „Nelkenrevolution“ von 1974, die die Diktatur stürzte, hatte Regimegegner Soares 1973 die Sozialistische Partei (PS) Portugals gegründet.