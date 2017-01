Raubüberfall vor Bankomat in Sölden

Zwei Urlauber sind in der Nacht auf heute in Sölden (Tirol) laut Polizei von mehreren unbekannten Männern verletzt und ausgeraubt worden. Opfer und Täter sollen sich kurz vor der Tat in einem Lokal begegnet sein.

