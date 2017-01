Weitere Häftlingsrevolten in Brasilien befürchtet

Nach den Massakern in mehreren Gefängnissen fürchtet die brasilianische Regierung auch in weiteren Haftanstalten Revolten. Die Zeitung „O Globo“ berichtete heute, dass in fünf Bundesstaaten Brasiliens die Alarmbereitschaft vor möglichen Häftlingsrevolten verschärft worden sei.

Bei Revolten und Fehden in den nördlichen Bundesstaaten Manaus und Roraima waren in der vergangenen Woche knapp hundert Häftlinge getötet worden. Viele der Opfer wurden enthauptet und zerstückelt.

In vier Haftanstalten in Manaus waren zu Wochenbeginn 60 Häftlinge bei Revolten getötet worden. Gestern kam es zu einem weiteren Massaker bei Boa Vista, der Hauptstadt von Roraima, mit 31 Toten. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um Zusammenstöße zwischen rivalisierenden kriminellen Banden handelt, die sich auf weitere Haftanstalten ausbreiten könnten.

Ein Regierungsmitglied trat unterdessen wegen Äußerungen zu den Ereignissen in den Haftanstalten zurück. Der Sekretär für Jugendangelegenheiten Bruno Julio war in der Zeitung „O Globo“ zitiert worden: „Sie sollten mehr töten. Sie müssten jede Woche solch ein Massaker in den Gefängnissen veranstalten.“ Staatschef Michel Temer nahm seinen Rücktritt sofort an.