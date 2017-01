Tennis: Djokovic nimmt Revanche an Murray

Der erste Sieger des Jahres auf der ATP-Tour heißt Novak Djokovic. Der Serbe nahm gestern in Doha im Traumfinale des mit 1,33 Mio. Dollar dotierten Turniers zwischen den beiden weltbesten Tennisspielern Revanche an Andy Murray. Djokovic setzte sich in einem hochklassigen Match nach fast drei Stunden in drei Sätzen gegen den Schotten durch. Djokovic hatte Murray Ende Oktober 2016 den Tennisthron überlassen müssen und auch bei den ATP-Finals in London den Kürzeren gezogen.

