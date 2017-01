Google läutet Automesse mit selbstfahrenden Autos ein

Der US-Technologiekonzern Google läutet heute mit einer Vorführung selbstfahrender Autos die Automesse in Detroit ein. Ab morgen stellen dann die weltgrößten Autohersteller ihre neuesten Modelle vor. Die Messe ist zunächst für das Fachpublikum geöffnet, ab kommenden Samstag können auch Privatbesucher die neuen Fahrzeuge begutachten.

Die Messe endet am 22. Jänner - und damit zwei Tage nach dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Dieser droht den Autoherstellern mit Strafzöllen, sollten sie nicht in den USA produzieren. Zuletzt attackierte er General Motors und Toyota. Ford hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, auf den Bau einer Fabrik in Mexiko zu verzichten und mehr in den USA zu investieren.