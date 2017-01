Proteste nach Soldaten-Verurteilung in Israel

Nach dem Schuldspruch für einen israelischen Soldaten, der einen verletzten palästinensischen Angreifer mit einem Kopfschuss getötet hatte, sind in Tel Aviv Hunderte Menschen gegen die Spaltung des Landes auf die Straße gegangen. Medienberichten zufolge kamen 1.500 Menschen auf dem Rabin-Platz zusammen.

„Ob Rechts, Mitte oder Links, heute Abend sind wir zusammen“, schrieb der Reservesoldat Ziv Shilon, der zu der Kundgebung aufgerufen hatte, am Samstag auf seiner Facebook-Seite.

Ein Militärgericht in Tel Aviv hatte am Mittwoch den 20-jährigen Elor Azaria wegen Totschlags schuldig gesprochen. Nach Auffassung der Richter war von dem wehrlos am Boden liegenden Palästinenser keinerlei Gefahr für den Soldaten ausgegangen. Das Strafmaß wollen die Richter zu einem späteren Zeitpunkt verkünden. Azaria drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Der Fall hat in Israel hohe Wellen geschlagen: Rechtsgerichtete Politiker, allen voran Regierungschef Benjamin Netanyahu, sprachen sich für Azarias Begnadigung aus. Nach dem Schuldspruch demonstrierten dutzende Unterstützter Azarias vor dem Gerichtsgebäude und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die drei Militärrichter und Generalstabschef Gadi Eisenkot, der sich für den Militärprozess eingesetzt hatte, wurden im Internet und bei Kundgebungen massiv bedroht.