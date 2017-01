Verteidigungsminister von Cote d’Ivoire freigelassen

Die meuternden Soldaten in Cote d’Ivoire haben den Verteidigungsminister des westafrikanischen Landes wieder freigelassen. Alain Richard Donwahi und seine Delegation konnten die Residenz des Vize-Präfekten der Stadt Bouake nach gut zwei Stunden wieder verlassen, berichtete ein AFP-Fotograf. Donwahi und seine Begleiter fuhren demnach zum Flughafen und flogen sofort ab.

Am Freitag hatten meuternde Soldaten im Streit um Solderhöhungen die zweitgrößte Stadt Bouake besetzt. Sie forderten eine Erhöhung ihres Soldes, Prämienzahlungen, schnellere Aufstiegschancen sowie bessere Unterkünfte. Gestern hatte der Protest auch die Wirtschaftsmetropole Abidjan, wo sich auf der Regierungssitz befindet, erfasst. Soldaten errichteten Straßensperren, von einem Militärstützpunkt waren Schüsse zu hören.

Präsident Alassane Ouattara hatte am Abend in einer Fernsehansprache eine Einigung im dem Streit um Solderhöhungen verkündet. Donwahi hatte in Bouake über ein Abkommen mit den Soldaten verhandelt und war von Soldaten festgesetzt worden, die die von Ouattara verkündete Vereinbarung ablehnten.