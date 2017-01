Proteste in Südkorea: Mönch zündete sich selbst an

Bei neuen Massenprotesten gegen die unter Korruptionsverdacht stehende südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye hat sich ein buddhistischer Mönch selbst in Brand gesetzt. Der etwa 60 Jahre alte Mann erlitt bei der Protestaktion gestern Abend lebensgefährliche Brandverletzungen, wie die Polizei und die Universitätsklinik in Seoul heute mitteilten.

Laut der Nachrichtenagentur Yonhap hinterließ er eine Nachricht, in der er die sofortige Festnahme Parks wegen „Landesverrats“ forderte. Das Parlament in Seoul hatte Anfang Dezember für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park gestimmt, die damit umgehend ihre Amtsvollmachten verlor. Sie behielt aber ihren Titel als Staatschefin und bleibt im Präsidentenpalast, bis das Verfassungsgericht über ihre Amtsenthebung entschieden hat.

Bereicherung mit Spendengeldern?

Im Zentrum der Korruptionsaffäre steht Parks langjährige Vertraute Choi Soon-sil. Sie soll ihre Beziehungen zu Park genutzt haben, um Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben und sich dabei persönlich zu bereichern. Außerdem wird ihr vorgeworfen, sich in die Regierungsgeschäfte eingemischt zu haben. Choi sitzt inzwischen in Haft, Park wird als Verdächtige in dem Fall behandelt.

Hunderttausende Südkoreaner hatten gestern in Seoul erneut gegen Park demonstriert. Wie schon seit elf Wochen forderten sie die sofortige Amtsenthebung der unter Korruptionsverdacht stehenden Präsidentin. Während der Demokratiebewegung in Südkorea in den späten 80er und frühen 90er Jahren hatten sich immer wieder Aktivisten aus Protest angezündet.