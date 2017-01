Papst hilft Obdachlosen mit Schlafsäcken und Autos

Papst Franziskus hat bei dem Kälteeinbruch in Italien spezielle Schlafsäcke an Obdachlose in Rom verteilen lassen und Autos bereitgestellt. Außerdem seien Hilfszentren länger geöffnet für diejenigen, die sich aufwärmen müssten, sagte der Päpstliche Almosenmeister Konrad Krajewski gestern der Nachrichtenagentur Ansa.

