Blitzeis legt Verkehr auf deutschen Autobahnen lahm

Gefrierender Sprühregen hat in der Nacht auf heute in weiten Teilen Nord- und Westdeutschlands zu zahllosen Verkehrsunfällen geführt. In Hemmingen bei Hannover starb nach Polizeiangaben gestern Abend ein 67-jähriger Autofahrer, der auf einer Kreisstraße bei Eis mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und frontal gegen einen Baum geprallt war. Der Mann erlag auf dem Transport ins Krankenhaus seinen Verletzungen.

Bei einem Blitzeisunfall mit fünf Autos an einem Stauende auf der Autobahn 46 bei Iserlohn wurden sechs Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Die A46 musste zeitweise in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden.

Massenkarambolage und Sperre

Auf der Autobahn 30 in Ostwestfalen ereignete sich am Abend auf spiegelglatter Fahrbahn eine Massenkarambolage, in die 16 Pkws und zwei Lastwagen verwickelt waren. Bei dem Unfall in Höhe der Anschlussstelle Löhne-Hüllhorst trugen vier Menschen leichte Blessuren davon. Die A30 wurde wegen der extremen Glätte für einen längeren Zeitraum in beide Richtungen voll gesperrt.

Im Westen und in der Mitte Deutschlands warnte der Deutsche Wetterdienst auch heute Früh weiter vor extremer Glätte. In den Hochlagen einiger östlicher Mittelgebirge und in den Alpen erwarteten die Wetterfrösche für heute Schnee und Schneeverwehungen.