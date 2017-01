Lawinengefahr: Situation in Westösterreich heikel

Wintersportler in Westösterreich sind auch heute zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Es herrschte sowohl in Tirol als auch in Vorarlberg oberhalb von etwa 2.000 Metern erhebliche Lawinengefahr, also Stufe „3“ der fünfteiligen Skala. Gefahrenbereiche konzentrierten sich laut den Experten weiterhin vor allem auf Triebschneepakete.

Mehr dazu in tirol.ORF.at