Zwei Menschen aus eiskalten Gewässern gerettet

Bei Minusgraden mussten gestern in Niederösterreich gleich zwei Männer aus eiskalten Gewässern gerettet werden. In Payerbach stürzte ein 67-Jähriger in einen Bach, in Waidhofen an der Ybbs ein 60-Jähriger in einen Fischteich.

Mehr dazu in noe.ORF.at