Soldaten beenden Meuterei in der Elfenbeinküste

Nach der Einigung mit der Regierung auf eine bessere Bezahlung haben die meuternden Soldaten in der Elfenbeinküste ihre Revolte nach zwei Tagen für beendet erklärt.

Feldwebel Mamadou Kone sagte der Nachrichtenagentur Reuters heute, alle Soldaten seien landesweit in die Kasernen zurückgekehrt und warteten auf ihr Geld, das am Montag gezahlt werden sollte. „Die Meuterei ist für uns vorbei.“ In den Städten kehrte wieder Normalität ein. In Abidjan gingen die Menschen in die Kirche, Läden hätten wieder geöffnet, und der Verkehr lief normal, berichtete ein Reuters-Reporter.

APA/AFP/Sia Kambou

Minister wieder freigelassen

Auch in Bouake, der zweitgrößten Stadt des Landes, war es wieder ruhig. Hier hatte die Meuterei am Freitag begonnen, als einige Soldaten die Kontrolle über die Stadt übernahmen. Danach schlossen sich Soldaten fast im ganzen Land an. Gestern fielen Augenzeugen zufolge auch Schüsse in einem Armeestützpunkt in Abidjan, der mit fünf Millionen Einwohnern größten Stadt und Wirtschaftsmetropole des westafrikanischen Landes.

In Bouake setzten Meuterer zudem Verteidigungsminister Alain-Richard Donwahi, weitere Regierungsvertreter, Journalisten sowie Unterhändler der Soldaten fest, da die zuvor erzielte Einigung offensichtlich nicht von allen mitgetragen wurde. Wenige Stunden später ließen die Meuterer den Minister und die anderen Personen wieder frei. Bouake war bereits im Jahr 2002 das Zentrum einer Rebellion.