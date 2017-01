Langlaufen: Stadlober bei Tour de Ski Neunte

Teresa Stadlober hat sich mit einer starken Leistung auf der letzten Etappe der Tour de Ski noch auf den neunten Gesamtrang des ersten Saisonhöhepunkts der Langläufer verbessert. Mit dem vierten Platz in der Tageswertung hinter Etappen- und Gesamtsiegerin Heidi Weng (NOR) schaffte die Salzburgerin nach Rang fünf am Vortag heute erneut eine Weltcup-Bestmarke.

