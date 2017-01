Widerstand im EU-Parlament gegen deutsche Pkw-Maut

Gegen die Pkw-Maut in Deutschland formiert sich auch im EU-Parlament Widerstand. Die österreichische SPÖ-Abgeordnete Karoline Graswander-Hainz und ihre sozialdemokratischen Kollegen arbeiten an einer fraktionsübergreifenden Resolution, die dem EU-Abgeordnetenhaus in den kommenden Wochen vorgelegt werden soll.

„Auch für einen großen Mitgliedsstaat wie Deutschland gilt das Prinzip der Gleichbehandlung innerhalb des europäischen Binnenmarkts. Im Europäischen Parlament gibt es große Widerstände“, so die Verkehrssprecherin der SPÖ-Delegation im EU-Parlament heute in einer Aussendung.

Koordinierungstreffen der Anrainerstaaten

Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) wiederholte seine Ablehnung des deutschen Modells, in dem er eine Ausländerdiskriminierung sieht: „An EU-Recht müssen sich alle halten, auch Deutschland. Große Länder dürfen ihre Interessen nicht auf dem Rücken der kleineren durchsetzen.“ Leichtfried verwies erneut darauf, dass sich Österreich mit anderen Anrainerstaaten Deutschlands gegen die Pkw-Maut zusammenschließen will.

Ende Jänner soll es ein Koordinierungstreffen in Brüssel geben. Von den Ländern rund um Deutschland sehen vor allem Luxemburg, Belgien und die Niederlande die deutschen Pläne kritisch, andere Staaten haben sich noch nicht geäußert. Die EU-Kommission gab Anfang Dezember für das deutsche Vorhaben grünes Licht.