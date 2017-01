Obmanndebatte: Mitterlehner kann damit leben

Vizekanzler und ÖVP-Parteiobmann Reinhold Mitterlehner kann mit der anhaltenden Führungsdiskussion in der ÖVP leben. „Es ist immer ein Schicksal von ÖVP-Obleuten, dass es Personaldiskussionen gibt“, sagte Mitterlehner heute in der Ö3-Interviewreihe „Frühstück bei mir“.

Dass an seinem Sessel gesägt werde, ist dem Parteichef offenbar bewusst: „Ja, mein Gott, da brauche ich nicht unbedingt die Gerda Rogers.“ Er sei auf Zeit in seine Funktionen gewählt. In Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) sieht Mitterlehner keinen Rivalen. Er sei froh, wenn die Partei gute Persönlichkeiten habe, und Kurz „wird irgendwann vielleicht die Führung übernehmen“.

Beim heutigen ÖVP-Bundesparteivorstand soll es offiziell rein um Inhalte gehen, doch im Vorfeld gab es auch viele Wortmeldungen zur Obmanndebatte. Tirols Landeshauptmann Günther Platter wünscht sich einen gemeinsamen Weg von Mitterlehner und Kurz, zumindest eine Aussprache der beiden will Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl (ÖVP).

Für ÖVP-Generalsekretär Werner Amon ist das allerdings gar nicht nötig, denn ein Obmannwechsel sei „kein Thema“. Kurz versteht die Debatte laut eigenen Aussagen ohnedies „überhaupt nicht“: Er fühle sich als Minister bereits voll ausgelastet.

