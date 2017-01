Taxilenker trat am Straßenrand aus - angefahren

In Steinhaus bei Wels (Oberösterreich) ist heute ein Taxifahrer von einem Pkw angefahren worden, als er am Fahrbahnrand seine Notdurft verrichtete. Der entgegenkommende Pkw-Lenker gab laut Polizei an, er habe ihn übersehen.

