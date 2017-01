Über 20 Kältetote in Europa

Durch die Kältewelle in Europa sind mindestens 23 Menschen erfroren. Allein in Polen und Italien starben binnen zwei Tagen 17 Menschen. In Frankreich kamen vier Portugiesen ums Leben, als ihr Reisebus vermutlich bei Glatteis von der Straße abkam. In Istanbul saßen heute Tausende Reisende fest, weil Hunderte Flüge gestrichen wurden.

In Polen starben nach Angaben der Behörden zehn Menschen am Donnerstag und Freitag an Unterkühlung. In einigen Regionen lagen die Temperaturen bei minus 20 Grad. In Prag erfroren in der bisher kältesten Winternacht drei Menschen, wie die tschechischen Rettungsdienste heute mitteilten.

Minusgrade auch an der Adria

Die Balkan-Staaten meldeten Temperaturen von bis zu minus 27 Grad. Selbst in der kroatischen Hafenstadt Split lagen sie nach Angaben des Wetterdiensts bei minus sieben Grad und waren damit so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr. Moskau feierte nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti die kältesten orthodoxen Weihnachten seit 120 Jahren. Dort zeigte das Thermometer rund minus 30 Grad an.

Verantwortlich für den Kälteeinbruch ist nach Angaben von Meteorologen aus Skandinavien kommende eiskalte Polarluft. In Österreich ist die extreme Kälte laut Vorhersage vorerst vorbei, es bleibt aber winterlich. Am Donnerstag soll die Temperatur untertags über null Grad steigen, in der Nacht und teilweise auch tagsüber droht Glatteis.