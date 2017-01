Indien: Polizisten sollen Frauen missbraucht haben

Die Polizei im indischen Unruhe-Bundesstaat Chhattisgarh soll Menschenrechtlern zufolge in den vergangenen beiden Jahren mindestens 16 Frauen sexuell missbraucht haben. Das geht aus einem Bericht der nationalen Menschenrechtskommission NHRC hervor. Aussagen von etwa 20 weiteren möglichen Opfern sollten noch aufgenommen werden, hieß es in einer gestern veröffentlichten Mitteilung.

Die Kommission hatte ihre Untersuchung nach Medienberichten und Anzeigen der Opfer eingeleitet. „Die Menschenrechte der Opfer wurden durch die Sicherheitsbehörden der Regierung von Chhattisgarh schwer verletzt“, so die Kommission. Die Regierung des Bundesstaates sei indirekt verantwortlich. Die Kommission forderte finanzielle Entschädigung für die Opfer.

In Chhattisgarh in Zentralindien kämpfen maoistische Aufständische gegen den Staat. Menschenrechtler berichten immer wieder von Polizeigewalt gegen die Zivilbevölkerung im Zuge des Kampfes gegen die Rebellen. Nach Angaben des Beobachtungszentrums South Asia Terrorism Portal wurden seit 2005 mehr als 7.300 Menschen in dem Konflikt getötet.